Op camerabeelden was te zien hoe een vrouw hondje Pippa meenam, nu bracht ze het terug: “Ze berispte me zelfs”

Tongeren

Nathalie uit Tongeren maakte de nachtmerrie van elk baasje mee. Haar hondje Pippa was zoek. Op camerabeelden van de plaatselijke Spar was te zien hoe een vrouw het loslopende hondje meenam in haar auto. Nadat er ophef ontstond, bracht de dame in kwestie de maltipoo – een gegeerd en zeldzaam hondenras – meer dan 24 uur na haar verdwijning terug naar de eigenaar. “Ze berispte me zelfs dat ik maar beter op haar had moeten letten.”