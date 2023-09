Vervoort ziet communautaire agenda achter aanpak problemen in en rond Zuidstation

Vervoort verwijt het federale niveau dat de beloftes die werden gemaakt na de dood van agent Thomas Montjoie in 2022 niet werden gehouden, zei hij zondat op RTL. Hij wees onder meer op het aarzelen met het aanwijzen van een nieuwe procureur des Konings in Brussel, het tekort aan mensen bij gerecht en politie en de afwezigheid van een politiekantoor in het station.

LEES OOK. 28 personen opgepakt bij extra controles in station Brussel Zuid

Vervoort stelt dat er meer inspanningen worden gedaan voor Vlaamse problematieken, zoals de war on drugs in Antwerpen. Ook Brussels Airport kan volgens hem op meer middelen rekenen.

Volgens de minister-president schuilt er achter die aanpak een ambitie om politie en justitie te regionaliseren. “Dat is de droom in Vlaanderen. Ze hebben al een minister van Justitie en van Binnenlands Bestuur”, aldus Vervoort.