Oostende

In Oostende kwamen zondagavond twee mannen in moeilijkheden toen ze een bos sleutels uit het water wilden vissen. Een van hen werd gered door een toevallige voorbijganger, een tweede man was rond 21 uur zondagavond nog steeds vermist. De zoekactie werd stopgezet omdat het te donker werd. Wellicht is het slachtoffer afgedreven naar zee.