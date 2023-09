Eén punt en een stevige kern: Alexander Blessin is een tevreden man na het gelijkspel van Union tegen Antwerp

Union is (zo goed als) klaar op de transfermarkt. Coach Alexander Blessin heeft geduld moeten tonen, maar is nu wel tevreden met zijn kern. Een driedubbele wissel zorgde tegen Antwerp mee voor de late 2-2-gelijkmaker.

Twaalf aanwinsten, negen vertrekkers. De zomermercato van Union was niet min. De Brusselaars lieten heel wat kwaliteit vertrekken, maar sinds enkele dagen lijkt de kern weer breed genoeg om mee te doen op alle fronten. Vrijdag werd spits Kevin Rodriguez officieel aangekondigd, zaterdag was het dan de beurt aan Castro-Montes. Normaal gezien zit het transferhuiswerk van Union er nu op. “Ik ben zeer tevreden met de kern die ik nu heb”, glimlachte Alexander Blessin na de 2-2 tegen Antwerp.

“Het stelt mij ook gerust dat er geen sterkhouders meer kunnen vertrekken. Of ja, de markt in Saudi-Arabië is nog open zeker?”, lachte de Duitser. Het is alleszins niet meer de bedoeling van Union om nog sleutelspelers te laten gaan. Uitgaand wordt normaal gezien enkel nog een oplossing gezocht voor spelers die niet aan spelen toekomen. Reservespeler Arnaud Dony vertrekt bijvoorbeeld mogelijk nog -er is interesse, maar nog geen akkoord.

Geen sterkhouders meer weg

Het zorgt duidelijk voor rust bij Blessin, al maakte hij zich naar eigen zeggen nooit zorgen. De Duitse coach kwam begin juli nochtans toe op een moment dat sterkhouders Boniface, Nieuwkoop, Teuma en Van der Heyden er nog waren. “Maar het bestuur heeft altijd zeer duidelijk gecommuniceerd naar mij toe wat de club van plan was. Ik maakte mij dus geen zorgen en had het volste vertrouwen in Alex Muzio, Chris O’Loughlin en Philippe Bormans”, aldus Blessin.

Inkomend heeft het drietal hun werk intussen dus ook afgerond. Aanvankelijk zocht het Union-bestuur nog een vervanger voor Senne Lynen op het middenveld, maar die zoektocht is na de piste-Rits geen prioriteit meer. Met in totaal twaalf nieuwkomers is de kern alleszins weer breed genoeg. Tegen Antwerp kon Blessin zo plots zelfs extra kwaliteit inbrengen in de tweede helft.

Amoura. — © BELGA

Tactisch flexibeler

De driedubbele inbreng van frisse krachten Castro-Montes, Amoura en Nilsson zorgde voor meer gevaar. Die laatste zette de gelijkmaker op het bord vanop de penaltystip. Castro-Montes kent de Belgische competitie als zijn broekzak en leek meteen zijn draai te vinden en Amoura zorgde ervoor dat Blessin weer van systeem kon wisselen. Pas voor het eerst dit seizoen zagen we de Duitser dat doen. Van een 3-6-1 ging het naar een 4-4-2 tegen Antwerp, waarna de gelijkmaker nog viel.

Het werk van het bestuur is dus af, nu begint het werk voor Blessin. “Deze interlandbreak voelt voor mij een beetje als de voorbereiding op het nieuwe seizoen door al die nieuwe gezichten. We gaan nu onze tijd nemen om de nieuwkomers in ons systeem te laten passen. Dat is een proces. De aanpassingsperiode van de nieuwkomers zal met ups-and-downs gaan. Ik heb gelukkig al veel goede dingen gezien, maar er is ook nog veel werk.”