Amsterdamse studentenvereniging geschorst door “mensonterende opdrachten”

Opnieuw ligt een studentenvereniging zwaar onder vuur. In Nederland dit keer. De Amsterdamse studentenvereniging L.A.N.X. heeft Ares, een van haar disputen of onderafdelingen, voor onbepaalde tijd geschorst. Tijdens een ontgroening in november 2022 in Roemenië zouden “mensonterende opdrachten” zijn gegeven. Zo konden studenten extra punten verdienen wanneer ze seks hadden met een vrouw in een steegje.

Ares is onderdeel van LANX, met 1.100 leden de op een na grootste studentenvereniging van Amsterdam. In november vorig jaar kregen mannelijke eerstejaars tijdens hun dispuutskennismaking in Boekarest een lijst met opdrachten mee. Daarmaa konden ze punten verdienen. Wie slecht scoorde, werd gesanctioneerd.

Die opdrachten, tachtig in totaal, waren allerlei. In een brief aan leden en oud-leden over de kwestie schrijft L.A.N.X dat die waren onderverdeeld in categorieën, zoals “algemeen” en “dames en seksgerelateerd”.

In die laatste categorie, waar ook de meeste punten te scoren waren, was dat onder meer “regel een vluchteling” en “naai een emmer (waarmee een vrouw werd bedoeld, red.) in een steeg”.

Als bewijs moesten ze er ook opnames van maken met hun smartphone.

Volgens NOS, dat over de brief beschikt, mochten de aspirant-leden tijdens de reis geen contact hebben met de buitenwereld en werden hun sociale media in de gaten gehouden.

In de brief van L.A.N.X. staat dat de studentenvereniging de zaak nog onderzoekt. Wel is het hele dispuut voor onbepaalde tijd geschorst en uitgesloten van de kenningsmakingstijd. Dat betekent dat Ares er voorlopig geen aspirant-leden bij kan krijgen.

L.A.N.X-voorzitter Tom Brink zegt tegen de NOS dat niet alle opdrachten zijn uitgevoerd door de eerstejaars. Hij stelt dat Ares vooraf een draaiboek van de ontgroening had ingeleverd bij de studentenvereniging, maar “dat we keihard zijn voorgelogen” door het dispuut. “Deze opdrachten hadden we nooit goedgekeurd.”

Eerder deze maand sloot L.A.N.X. zich aan bij de op studenten gerichte ‘Ben je oké?’-campagne, die in het leven is geroepen door expertisecentrum voor seksualiteit Rutgers om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken.

Prinses Amalia

Vorig jaar besliste prinses Amalia af te zien van lidmaatschap bij het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV).

Kort voordien ontstond er ophef over een video die online verscheen van de viering van het 34e lustrum van ASC/AVSV. Tijdens dat feest op de NDSM-werf in Amsterdam werden op een bijeenkomst van mannelijke studenten speeches gehouden waar vrouwen als ‘hoeren’ werden weggezet. Ook werd in een speech verwezen naar vrouwen als ‘sperma-emmers’.