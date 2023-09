Ruim een miljoen bezoekers voor Zomer van Antwerpen

Van 23 juni tot en met 3 september werden in Antwerpen heel wat culturele projecten op onverwachte locaties georganiseerd door Zomer van Antwerpen, en dit al voor de 29e keer. Van horrorsprookjes, wonderlijke vertellingen, operettes, Rock’n’Roll circus tot een veerboot naar de onderwereld , er was voor elk wat wils. Reuzenhonden Bull Machin en Xolo van het Franse collectief Royal de Luxe zetten de stad drie dagen lang op stelten, en er waren ook de vaste waarden: Muziek in de Wijk, Cinema Urbana, Zomerbar, Zomerfabriek en Zonsondergang.

In totaal namen 1.020.697 mensen deel aan het programma van Zomer van Antwerpen. De organisatie reageert tevreden. “Het werd een zomer om nooit te vergeten. We willen iedereen bedanken die er deel van heeft uitgemaakt. Alle 1.020.697 bezoekers, die 73 dagen lang kwamen kijken naar onze projecten op meer dan twintig verschillende locaties. Bedankt ook aan de 450 artiesten, 350 vrijwilligers en honderden medewerkers voor hun inzet en enthousiasme. Zonder hen geen festival”, klinkt het in een persmededeling.

De organisatie kondigt meteen ook haar jubileumeditie aan, die zal plaatsvinden van 20 juni tot 1 september 2024.