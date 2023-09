Straks mag ook praktijkassistent je bloed afnemen

Huisartsen die bezwijken onder de werkdruk en daardoor zelfs geen nieuwe patiënten accepteren. Dat dokters het lastig hebben om vandaag het hoofd boven water te houden, is intussen bekend. Om daar iets aan te doen, lanceerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder dit jaar al een New Deal, met onder meer een nieuw betalingssysteem voor huisartsen en verpleegkundigen die hen kunnen ondersteunen.

Nu krijgen dokters er nog een extra helper bij: de praktijkassistent. Veel huisartsen hebben nu al assistenten rondlopen, maar dat zijn vandaag eerder secretariaatsmedewerkers. De toekomstige praktijkassistent mag veel meer dan de agenda bijhouden. Zo mogen zij ook eenvoudige medische handelingen uitvoeren. Denk aan bloed trekken, urinestalen nemen, de bloeddruk meten, steriel materiaal klaarzetten voor de hechting van een wond of een elektrocardiogram (ECG) afnemen.

“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over die medische handelingen”, zegt Jan De Maeseneer, professor huisartsengeneeskunde aan de UGent die al twintig jaar pleit voor de invoering van de praktijkassistent. “Zo mogen ze geen producten inspuiten bij patiënten, enkel bloed afnemen. Voor het toedienen van een vaccin heb je meer kennis nodig, bijvoorbeeld over potentiële allergische reacties. Het is ook niet de bedoeling dat ze stalen of de resultaten van een ECG interpreteren. Dat is voorbehouden voor de arts of verpleegkundige.”

Opleiding aan hogeschool

De opleiding tot praktijkassistent zou slechts anderhalf jaar beslaan, stage inbegrepen. Ze bevindt zich op het niveau van het hoger beroepsonderwijs (HBO5), een trapje onder bacheloropleidingen als verpleegkunde, en zal vanaf het academiejaar 2024-2025 te volgen zijn aan de hogeschool. “We hopen met zo’n korte opleiding een nieuw publiek aan te boren, dat nu niet in de zorg terechtkomt”, zegt De Maeseneer, die ook inhoudelijk meewerkt aan de opleidingen. “Als blijkt dat een praktijkassistent de job graag doet en over de juiste capaciteiten beschikt, kan die via brugopleidingen ook doorgroeien naar het beroep van verpleegkundige. Een job waar nu een groot tekort aan is.”

Praktijkassistenten zullen niet enkel aan de slag kunnen bij huisartsen. Ze kunnen ook worden ingezet in ziekenhuizen, revalidatiecentra of woonzorgcentra. “Op die manier willen we extra tijd creëren voor het contact tussen huisarts en patiënt, en zorgen we ervoor dat ook verpleegkundigen in een ziekenhuis of elders zich niet te veel moeten bezighouden met administratieve of logistieke taken”, zegt Vandenbroucke.