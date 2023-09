Kasper Schmeichel op weg naar Anderlecht, Francis Amuzu blijft

LEES OOK. Anderlecht laat zege tegen tienkoppig Genk in extremis nog ontglippen na late gelijkmaker Tolu Arokodare

Kasper Schmeichel is na een mager seizoen bij het Franse OGC Nice transfervrij. De doelman kende een ongelukkig seizoen in Frankrijk en liet er zijn contract ontbinden. Hij is dus gratis op te halen. De Deen is niet de minste. Hij is nog altijd Deens international en mikt net als zijn legendarische vader op meer dan 100 interlands.

Dupé wordt potentieel de dupe van de komst van Schmeichel. — © BELGA

RSCA onderneemt nu een poging om hem nog binnen te halen. Paars-wit heeft met Maxime Dupé wel al een nieuwe doelman gehaald, maar Colin Coosemans - vorige seizoen derde keeper - is nu de reserve-goalie. Mogelijk wil paars-wit meer zekerheid en wil het de concurrentie voor Dupé verhogen. Het is niet duidelijk of Kasper Schmeichel als nummer één komt of hij bereid is met al zijn ervaring op de bank te zitten. De Franse doelman Dupé deed het tot hiertoe immers verre van slecht.

Riemer karig met commentaar

Brian Riemer bleef karig met commentaar: “Ik kan niet ingaan op transferzaken. We hebben op dit moment twee goeie doelmannen, maar we kijken altijd uit naar opportuniteiten. Of Schmeichel een optie is kan ik niet zeggen.” Volgens onze informatie zijn de contacten met Schmeichel heel intens en is hij heus wel op weg naar Anderlecht. Schmeichel was de doelman in één van de recentste sprookjes in het profvoetbal. In 2016 werd hij met het bescheiden Leicester City, in Engeland inmiddels naar tweede klasse gezakt, landskampioen. Hij was toen het sluitstuk dat het mirakel in de Premier League mee mogelijk maakte. Schmeichel speelde tussen 2011 en 2022 voor Leicester. Daarvoor was hij aan de slag bij Leeds, Manchester City, Notts County en Cardiff.

Riemer ging niet op het dossier in. — © Isosport

Vierde Deen

Schmeichel zou bij Anderlecht na Anders Dreyer, Kasper Dolberg en Thomas Delaney de vierde Deen in de paarswitte selectie worden. Met Brian Riemer als trainer, Jesper Fredberg als sportief CEO en Mikkel Hemmersam als Sports Manager hebben ze in het Lotto Park ook al de sportieve leiding in de handen van drie Denen gelegd. Delaney, Dolberg en Schmeichel zaten vorig jaar nog in de Deense WK-selectie voor Qatar.

Daarnaast is de knoop ook doorgehakt voor Francis Amuzu. De Griekse transfermarkt is wel nog open en volgens lokale bronnen deed Olympiakos een bod dat kon oplopen tot 6,5 miljoen euro, maar Anderlecht weigerde. De winger die scoorde tegen RC Genk blijft nu bij paars-wit.