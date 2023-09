Kinderen en levenspartner kapot van verdriet na dodelijke aanrijding Herman (62): “Hij leerde ons alles. We keken zó op naar hem”

Herman Tanghe werd op zijn fiets aangereden na een roekeloos manoeuvre van een dertiger in Diksmuide — © if, ptb

Vladslo/Diksmuide/Koekelare

“We kunnen dit écht nog niet vatten. We keken enorm op naar papa, hij was zo handig en leerde ons letterlijk alles.” Pjotr (15), Yossif (18) en Petrousjka (20) zijn kapot van verdriet nadat hun papa Herman Tanghe (62) zaterdagochtend om het leven kwam door een ongeval veroorzaakt door een roekeloos rijmanoeuvre van een dertiger. Ook zijn ex-levenspartner Natascha zit vol verdriet. “Hij had net zijn eerste dag als leraar achter de rug.”