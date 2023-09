Potjes koken over na Genk-Anderlecht: hevige discussie tussen Jan Vertonghen en Dimitri De Condé aan spelerstunnel

Bij KRC Genk is men niet te spreken over de manier waarop Anderlecht-kapitein Jan Vertonghen zich zondagavond gedroeg. Na de wedstrijd ging technisch directeur Dimitri De Condé zelf verhaal halen bij de recordinternational. Het leidde tot een opstootje aan de spelerstunnel waarbij er geduwd en getrokken werd.

De potjes kookten geregeld over tijdens Genk-Anderlecht en vaak was Jan Vertonghen een van de betrokkenen. Het begon al na negen minuten toen hij de bal uit de handen van Bonsu Baah wilde sleuren. De jongeling van Genk wilde de bal niet meteen afgeven en dat leidde tot een eerste opstootje. Beide spelers kregen geel, nauwelijks vijf minuten later pakte Bonsu Baah zijn tweede geel.

Vertonghen ging al vroeg in de wedstrijd in de clinch met Bonsu Baah, die enkele minuten later rood pakte. — © Isosport

Helemaal op het einde van de wedstrijd ging Vertonghen met bal aan de voet op avontuur tot aan de cornervlag. Hij wilde zo tijd winnen, want op dat moment stond RSCA nog 0-1 voor. Toen de bal buiten ging, sloeg Cuesta zijn arm om de borst van Vertonghen. Een vreemde actie van de Colombiaanse verdediger, maar ook de theatrale val van de Rode Duivel was fel overdreven. Er volgde nog maar eens een opstootje.

Na de wedstrijd was Dimitri De Condé van de tribune afgedaald om verhaal te halen bij Vertonghen. Aan de spelerstunnel kwam het tot een hevige discussie en een nieuw opstootje. Het is nog niet duidelijk wat er gezegd werd tussen De Condé en Vertonghen, maar vermoedelijk ging de technisch directeur verhaal halen voor het gedrag van de recordinternational.