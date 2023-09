Zelenski zet zijn defensieminister aan de deur

“Oleksij Reznikov heeft meer dan 550 dagen oorlog meegemaakt. Ik geloof dat het ministerie nieuwe aanpakken nodig heeft en nieuwe manieren van interactie met het leger en de maatschappij in de breedste zin van het woord”, zei president Zelenski in zijn videotoespraak zondagavond.

Reznikov, die in november 2021 tot minister van Defensie werd benoemd, wordt achtervolgd door beschuldigingen van corruptie rond zijn ministerie. Maar zelf wimpelt hij al die beschuldigingen af en doet ze af als pure laster.

Maar nu heeft Zelenski toch de knoop doorgehakt. Hij vraagt het parlement komende week om toestemming om Roestem Oemjerov tot nieuwe defensieminister te benoemen en zegt erop te vertrouwen dat het parlement zijn voorstel ondersteunt.

LEES OOK. Oekraïne juicht over bres in de Russische linies, Roger Housen ziet nog belangrijk probleem

De 41-jarige Oemerov, een ex-parlementslid dat Krim-Tataars is, staat sinds september 2022 aan het hoofd van het Oekraïense Staatseigendomsfonds en heeft een rol gespeeld in gevoelige oorlogsonderhandelingen over bijvoorbeeld de graandeal.

Hij wordt wellicht deze week officieel aangesteld als nieuwe minister van Defensie.

LEES OOK. Van peperdure eieren tot Turkse winterjassen: waarom het lot van de Oekraïense defensieminister zo goed als beslecht is

Oekraïense media hadden eerder al gemeld dat er een vervanger voor de 57-jarige Reznikov op komst was. Reznikov had herhaaldelijk verklaard dat hij klaar was om te vertrekken, maar dat er een vervanger zou moeten worden gevonden. Reznikov zei dat hij met Zelenski had gesproken over een andere functie.

De wissel aan het hoofd van het ministerie van Defensie komt midden in een Oekraïens tegenoffensief en op een moment dat Zelenski heeft beloofd de strijd tegen corruptie op te voeren. Reznikov werd recent genoemd in een zaak over aankopen van legermateriaal.