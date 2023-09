Anderhalve maand nadat Salah Abdeslam en zijn kompanen schuldig werden bevonden aan terroristische moord gaat het assisenproces maandag opnieuw van start. De jury mocht even op vakantie, maar de komende twee weken moeten ze zich buigen over de strafmaat. Vijf vragen over het verder verloop. Zoals waarom het proces meteen alweer onderbroken wordt straks.