VIDEO. “We hebben gewoon geen geluk, jongens”: Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat geeft opvallende speech op het veld na nieuw puntenverlies

“We hebben gewoon geen geluk, jongens”, opent Bayat zijn speech. “De bal valt niet goed voor ons, putain de merde. We geven alles, we vechten ervoor. En we gaan er allemaal samen voor blijven gaan, dat is het enige wat we kunnen doen. Ik wil hier niet klagen. We zijn fier op wat jullie gedaan hebben vandaag. Het publiek was er ook weer vandaag, omdat ze weten dat jullie altijd alles geven. We missen gewoon dat tikkeltje geluk. Jullie deden het fantastisch vandaag. We worden genekt door een penalty.”

En zo ging het nog even door. Een stevige peptalk van de voorzitter, met op het einde applaus van de hele spelersgroep en van de staf. Charleroi bleef steken op 1-1 tegen STVV en kon dit seizoen nog geen enkele keer winnen. De Carolo’s gaan met vier punten en als dertiende in de stand de interlandbreak in.