Minstens 32 doden bij verkeersongeval in Zambia

In Zambia zijn bij een verkeersongeval minstens 32 mensen om het leven gekomen. Nog eens 26 passagiers raakten gewond. Dat heeft een politiewoordvoerder zondag bekendgemaakt.

Een vrachtwagen met reizigers op het laadplatform raakte van de weg in het district Luano in het centrum van het land. De chauffeur reed te hard en verloor de controle over het voertuig, waarop de vrachtwagen kantelde, aldus de politie.

Dit soort ongelukken komen vaker voor in Afrika. Veel voorkomende oorzaken van ongevallen zijn slecht onderhouden voertuigen, slechte infrastructuur en te snel rijden.