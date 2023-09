Twee doden en zes gewonden bij schietpartij in Ottawa

In de Canadese hoofdstad Ottawa zijn twee doden en zes gewonden gevallen bij een schietpartij op de parkeerplaats van een feestzaal waar twee bruiloften plaatsvonden. Dat heeft de politie, die geen enkele piste uitsluit, bekendgemaakt.

Twee mannen van 26 en 29 jaar uit Toronto, Said Mohamed Ali en Abdishakur Abdi-Dahir, werden gedood, zei de politie van Ottawa. Onder de zes gewonden waren ook Amerikanen, zie de politie. Hun levens zijn niet in gevaar.

De schietpartij vond zaterdagavond plaats omstreeks 22.20 uur plaatselijke tijd op de parkeerplaats van een congrescentrum in het zuiden van de stad, waar twee afzonderlijke huwelijksrecepties tegelijkertijd werden gehouden.

Er is nog niemand gearresteerd en de politie kon zondagnamiddag ook geen beschrijving van verdachten geven. Volgens de politie zijn er momenteel geen aanwijzingen dat “een specifieke gemeenschap geviseerd” werd en dat de schietpartij onderzocht zou moeten worden als haatmisdrijf.

De politie vraagt getuigen om zich te melden en vraagt omwonenden, bezoekers en handelszaken in de buurt om videobeelden van bewakingscamera’s, deurbelcamera’s of dashcams in te sturen.

Toename vuurwapengeweld

In verschillende Canadese steden is het vuurwapengeweld de afgelopen jaren duidelijk toegenomen, met schietpartijen die steeds vaker voorkomen, volgens de Canadese regering.

Sinds 2009 is het aantal geweldsdelicten met vuurwapens met 81 procent gestegen.