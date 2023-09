Ierland overweegt stappen tegen Brits amnestievoorstel

Ierland overweegt juridische stappen tegen een voorgestelde Britse wet. Die moet oud-militairen die in Noord-Ierland hebben gediend tijdens het conflict dat bekendstaat als ‘The Troubles’ beschermen tegen vervolging. Dat heeft de Financial Times maandag gemeld.

De in 2022 voorgestelde wet, die mogelijk komende week wordt goedgekeurd, zou een waarheids- en herstelcommissie in het leven roepen. Die zou amnestie kunnen bieden aan Britse soldaten en paramilitairen als ze meewerken aan het onderzoek van de commissie naar de drie decennia van geweld tussen de voornamelijk katholieke Republikeinen, die een hereniging met Ierland willen, en de protestantse Unionisten tijdens The Troubles.

Dublin onderzoekt echter of dit indruist tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. “We hebben om juridisch advies gevraagd”, zegt de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Michel Martin, tegen de Financial Times. Dat advies zou binnen twee weken klaar moeten zijn. Daarna zal de Ierse regering zich op verdere stappen beraden, aldus Martin.

Tijdens The Troubles in Noord-Ierland kwamen ruim 3.500 mensen om het leven. Het Britse wetsvoorstel is veroordeeld door de nabestaanden van de slachtoffers aan Ierse zijde, door alle politieke partijen in Noord-Ierland en door de Ierse regering.