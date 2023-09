Belgische F-16’s niet meer bruikbaar voor Oekraïne, vindt Defensie

Ons land stuurde al automatische wapens, Lynx-pantservoertuigen en meer dan 200 Volvo-trucks naar Oekraïne, net als munitie, brandstof en medisch materiaal. Dat betekent echter niet dat we binnenkort ook oude F-16’s naar Oekraïne kunnen sturen zodra de eerste F-35’s geleverd worden, zegt luitenant-generaal Goetynck aan De Standaard.

“Het is niet dat we niet zouden willen, maar wanneer onze vliegtuigen uit dienst gehaald worden, zijn ze op. Die toestellen hebben dan zoveel uren gemaakt dat hun structuur gewoon opgebruikt is. Je kunt geen vliegtuigen naar Oekraïne sturen die je zelf niet meer zou gebruiken.”

Luitenant-generaal Frédéric Goetynck. — © BELGA

Het argument dat Oekraïners zelf waarschijnlijk lak hebben aan de strikte regels over het maximaal aantal vlieguren gaat niet op, aldus Goetynck. “Dat is dezelfde redenering als met bijna vervallen medicijnen. Stuur je die nog naar Afrika? Als je een vliegtuig dat niet meer veilig is, waarvan je weet dat er scheurtjes in de carrosserie zitten, naar Oekraïne stuurt, breng je mogelijk het leven van een piloot in gevaar.”