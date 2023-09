Eerste Afrikaanse klimaattop begint in Kenia

De eerste Afrikaanse klimaattop begint maandag in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Tijdens de driedaagse bijeenkomst zal de nadruk liggen op het uitbreiden van hernieuwbare energiebronnen en het financieren van klimaatbeschermingsprojecten in Afrika.

Afrikaanse staatshoofden, vertegenwoordigers van andere regeringen en de Verenigde Naties zullen naar verwachting de top bijwonen, georganiseerd door de Keniaanse president William Ruto en de Afrikaanse Unie.

Afrikaanse landen hebben relatief weinig bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar lijden onevenredig zwaar onder de gevolgen ervan. De Hoorn van Afrika ervaart de ergste droogte in veertig jaar. Miljoenen mensen lijden ook honger in de Sahelregio, die zich uitstrekt van Senegal in het westen tot Djibouti in het oosten van het continent. Bovendien komen extreme weersomstandigheden zoals orkanen en overstromingen steeds vaker voor.

Zeven van de tien klimaatcrisissen die in een onderzoek van de niet-gouvernementele organisatie Oxfam zijn geïdentificeerd, spelen zich af in Afrika.

Geïndustrialiseerde landen herinneren

Tijdens de top willen Afrikaanse landen de geïndustrialiseerde landen nogmaals herinneren aan hun financiële verplichtingen – bijvoorbeeld als het gaat om de financiering van klimaatprojecten in het mondiale Zuiden. Volgens schattingen van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AOB) kosten klimaatgerelateerde natuurrampen landen al tussen de 7 en 15 miljard dollar per jaar. De vraag om schuldenverlichting zal waarschijnlijk ook een belangrijke rol spelen tijdens de onderhandelingen.

In ruil daarvoor heeft Afrika de wereldgemeenschap veel te bieden, waaronder ideale omstandigheden voor de opwekking van zonne- en windenergie en kritische minerale hulpbronnen zoals lithium – het lichte metaal is onmisbaar voor de toekomst van e-mobiliteit.

Een ‘Nairobi-verklaring’ moet aan het einde van de top actiegerichte doelen stellen, ook met het oog op de klimaatconferentie (COP28) in Dubai, die start vanaf 30 november.