Tientallen gewonden door tyfoons in Taiwan, Hongkong en China

De tyfoon kwam aan land in Taitung, in het oosten van het eiland, rond 15.40 uur (9.40 uur in België). In de regio waren ruim 7.000 mensen geëvacueerd voor de storm. Tal van scholen en bedrijven bleven gesloten en voornamelijk binnenlandse vluchten waren geannuleerd.

Toch raakten minstens 44 mensen gewond, onder wie twee personen in de regio Hualien toen een boom op een wagen viel. Meer dan 240.000 woningen vielen zonder stroom, al was de elektriciteitsvoorziening bij het merendeel maandagochtend hersteld.

Haikui is de eerste tyfoon in vier jaar die het Taiwanese vasteland bereikt. De laatste grote storm die Taiwan teisterde, was Bailu. Die eiste in 2019 één leven.

Slachtoffers in Hongkong en China

In het nabijgelegen Hongkong vielen de voorbije dagen ook minstens 86 gewonden door een andere tyfoon, Saola. In de zuidelijke Chinese provincie Guangdong kostte die storm zaterdag aan minstens één persoon het leven toen een boom op een auto viel in Shenzhen. Daarbij raakten ook twee mensen gewond. Honderdduizenden personen waren geëvacueerd uit risicogebieden in de provincie.