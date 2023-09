Indrukwekkend VIP-lijstje bewijst: dit is dé nieuwe ‘place to be’ voor alle beroemdheden

Niet langer de Rainbow Room in Los Angeles of de Carré in Willebroek, maar wel een voetbalwedstrijd met Lionel Messi: dát is de nieuwe ‘place to be’ voor beroemdheden. Dat blijkt uit het lijstje met aanwezigen bij de laatste wedstrijd van de Argentijnse ster.

Messi trok onlangs van het Franse PSG naar de MLS, voor een contract ter waarde van zo’n 83 miljoen euro per jaar. Zelfs een bod van 1,8 miljard (!) uit Saudi-Arabië kon de Argentijn niet uit het aanlokkelijke Miami houden, waar hij al langer een buitenverblijf had. Daar had de Amerikaanse jetset echter ongetwijfeld ook iets mee te maken: in de VS leeft Messi het leven van een ster tussen de andere sterren.

Voor zijn debuut in Miami daagden al beroemdheden als Kim Kardashian en Serena Williams op. Maar voor de wedstrijd tussen Inter Miami en Los Angeles Galaxy van zondagavond puilde de gastenlijst echt uit van de grote namen.

Onder andere acteurs als Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Will Ferrell, Owen Wilson, Tom Holland, Tobey Maguire, Jason Sudeikis en Gerard Butler kwamen naar het BMO Stadium. Net als muzikanten zoals Selena Gomez, Liam Gallagher, en de leden van Rage Against the Machine, en NBA-sterren uit heden en verleden als LeBron James, James Harden, en Magic Johnson. Zelfs de Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle stonden op de gastenlijst, al zou Markle finaal niet naar de wedstrijd gekomen zijn.

“Dat is het cadeau dat Leo aan onze sport heeft gegeven”, liet Beckham zich eerder al ontvallen over de aantrekkingskracht van de MLS mét Messi. “Hij is op het punt gekomen in zijn carrière dat hij alles heeft bereikt wat er maar te bereiken valt. Hij is één van de grootste spelers ooit om het spel te spelen, als hij al niet de grootste is.”

De wereldsterren in Banc of California Stadium werden alvast op hun wenken bediend door Lionel Messi. De Argentijn pakte uit met twee assists en hielp Inter Miami daarmee aan een nieuwe zege (1-3). Sinds zijn debuut voor de Amerikanen verloor Miami niet meer: 10 keer werd gewonnen, één keer speelden ze gelijk. Zo hielp de wereldkampioen zijn club al weg van de laatste plek in de Major League Soccer.

© MediaNews Group via Getty Images

Het absurde lijstje met VIP’s: