Bestuurder uit wagen bevrijd na zware botsing met tractor

In de Bulskampstraat in Bulskamp nabij Veurne kwam het maandagochtend vroeg tot een zwaar verkeersongeval waarbij een personenwagen en een tractor betrokken waren. De brandweer moest de bestuurder van de auto bevrijden, waarna de man gewond naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde maandagochtend rond 5.30 uur in de Bulskampstraat. In een bocht ging het verkeerd. Na het nemen van de bocht week een van de twee voertuigen te ver uit waarna het tot een zware botsing kwam tussen de Kia en een zware tractor. Daarbij botste de auto tegen de vooras van de tractor en schoof hij er deels onder, maar door de impact werden beide voertuigen weggeslingerd. De bestuurder van de tractor snelde de man te hulp, maar die was amper nog zichtbaar in het wrak. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten op. (lees verder onder de foto)

Het kwam tot een zware botsing tussen de Kia en de tractor. — © jhm

Geen levensgevaar

De politie, een ziekenwagen, een MUG en de brandweer snelden ter plaatse. Die laatste moesten de bestuurder uit zijn hachelijke positie bevrijden. De man werd via de rechterkant van de wagen uit zijn voertuig gehaald aangezien de linkerkant volledig vernield werd. Hij werd met verwondingen maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Bulskampstraat lange tijd versperd voor het verkeer. Beide voertuigen moesten getakeld worden.