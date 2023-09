Davinia Vanmechelen wist blessureleed uit met hattrick in zege van Club YLA op Genk: “Ik ben enorm blij om weer belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg”

In vijf onderlinge duels slaagde Club YLA er vorig seizoen niet in om KRC Genk te kloppen. Die statistiek mag na de match van vrijdagavond definitief naar de prullenbak worden verwezen. Blauwzwart denderde met een collectief sterke prestatie naar een 2-4-overwinning. Exponent van de eerste competitiezege was een ontketende Davinia Vanmechelen, die na haar blessureleed van vorig seizoen een hattrick liet optekenen.

“Het doet na mijn lange revalidatie heel veel deugd om weer belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg. Om vorig seizoen bijna de volledige terugronde en natuurlijk ook de play-offs te missen, was enorm pijnlijk. Ik heb heel hard gewerkt om weer op topniveau te komen en daar word ik nu voor beloond. Onze volledige staf heeft me heel hard gesteund in mijn revalidatie en ik ben bijzonder blij om hen met deze overwinning iets terug te kunnen geven.”

“We vochten als elf leeuwinnen voor elke bal” Davinia Vanmechelen

Met de 2-4-zege op KRC Genk rechtte Club YLA ook de rug na de 0-1-nederlaag tegen Standard op de openingsspeeldag. “Onze nieuwe coach Heleen Jaques heeft deze week heel hard gehamerd op het mentale aspect en dat heeft de groep goed opgepikt”, looft de 24-jarige Davinia Vanmechelen het werk van de nieuwe trainersstaf. “We vochten als elf leeuwinnen voor elke bal en dan zie je waartoe deze ploeg in staat is. Anders dan vorig seizoen, waarin we over meer individuele klasse beschikten, moet onze collectieve kracht nu echt het grootste wapen worden. Dat de automatismen nog niet volledig op punt staan, is niet meer dan logisch. Maar wat we vrijdagavond al op de mat konden leggen, laat het beste vermoeden voor het vervolg van de competitie. Of ik zelf al op topniveau zit? Het seizoen is nog heel jong, wees dus maar zeker dat er nog rek op zit.”