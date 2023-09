Jonge Duivels nemen afscheid van assistent-trainer Olivier Deschacht

Bovendien mogen leden uit de technische staf van de beloften geen televisiewerk meer doen, wat een probleem was voor Deschacht. Onder nieuwe bondscoach Gill Swerts zullen de beloften nog maar met één assistent werken. Dat wordt, behoudens verrassingen, Thomas Buffel, die net als Deschacht al assistent was onder de vorige bondscoach Jacky Mathijssen. Er is wel al een nieuwe keeperstrainer voor de komende interlandperiode. Het gaat om Cédric Berthelin, die in clubverband de doelmannen van Charleroi traint.