SD Worx: “Eén op drie Belgische werknemers wil geen opleiding”

Een op de drie Belgische werknemers zegt geen nood te hebben aan opleiding. Dat meldt HR-bedrijf SD Worx, een maand voor de deadline van 30 september voor de informatie over het opleidingsrecht van elke werknemer in organisaties met meer dan tien werknemers. Meer dan de helft van de kmo’s zal tegen 30 september klaar zijn om info te geven over het individueel opleidingsrecht.

Eén op drie Belgische werknemers zegt geen nood te hebben aan opleiding. Nog eens bijna een op de drie heeft nood aan drie tot vijf opleidingsdagen per jaar, een kwart wil graag meer dan zes dagen per jaar. De meerderheid (64 procent) zegt te leren ‘on the job’. Uit de meest recente SD Worx-bevraging bij 481 Belgische kmo’s blijkt dat 71 procent van de kmo’s met meer dan 20 werknemers een opleidingsplan heeft.

Sinds de wet van 22 oktober 2022 is het opleidingsrecht niet meer collectief maar wel een individueel recht dat geldt voor elke werknemer. Per voltijdse werknemer gaat het over vijf opleidingsdagen vanaf 2024 en vier in 2023, in ondernemingen met minstens 20 werknemers. Soms geldt er een andere afspraak in de sector. Telt de onderneming tussen de tien en de twintig werknemers, dan is er een recht van een dag per voltijdse werknemer en per jaar. De werknemer is niet verplicht hierop in te gaan.

Ook in andere Europese landen zijn volgens SD Worx niet alle werknemers vragende partij voor opleiding. We zitten op dezelfde hoogte als de Duitsers (32 procent), Fransen (32 procent), Italianen (35 procent) en de Noren (31 procent). De Denen (43 procent), Engelsen (42 procent) en Nederlanders (40 procent) zijn hierin nog meer uitgesproken.