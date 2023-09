Lichaam van man die vermist raakte toen hij sleutelbos wou opvissen, aangetroffen in havengeul Oostende

Oostende

In Oostende werd maandagmorgen een lichaam gevonden in de havengeul. Het gaat het om de 29-jarige man uit Oostende die zondagavond vermist geraakte nadat hij in moeilijkheden geraakte in het kanaal Oostende-Brugge. Dat meldt de politie van de zone Oostende. Het andere slachtoffer is ondertussen buiten levensgevaar.