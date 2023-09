Naaktfoto met bivakmutsen, pistool en Hitlergroet brengen opvolger Finse premier Sanna Marin in nauwe schoentjes

Vier van hen dragen een bivakmuts, eentje een kerstmanmuts en baard. Die laatste heeft ook een pistool in de hand en twee van de vijf brengen de Hitlergroet. Volgens Lindtman gaat het om een foto van toen hij 18 jaar oud was maar dat beeld, en nog andere foto’s die op een privéwebsite geplaatst waren, doen nu de ronde.

De foto’s zijn genomen op een kerstfeest van zijn filmprgoepje, stelt Lindtman. “Ze zijn genomen als bedankje voor diegenen die ons geholpen hebben bij het maken van een kortfilm”, zei hij begin deze zomer aan de krant Iltalehti toen de foto’s voor het eerst opdoken en hij zich genoodzaakt voelde te reageren.

Of Lindtman zelf ook de Hitlergroet bracht, is niet geweten. Maar over diegenen die het deden zei hij dat “ze duidelijk te ver waren gegaan met het poseren”. Hij distantieerde zich vervolgens van elke vorm van extreemrechts sentiment. “Ik was toen geen nazi-sympathisant en dat ben ik nu ook niet.” Lindtman gaf ook aan nog gevraagd te hebben om de foto’s van de website te verwijderen.

Lindtman volgt oud-premier Sanna Marin (37) op bij de SDP, die vrijdag ook aftrad als partijleider. Marin was eind 2019 aan de regering gekomen als de toen jongste vrouwelijke premier ter wereld.

Ook Marin kwam een tijd geleden in het nieuws omwille van beelden die de ronde deden op sociale media. Op video’s was te zien dat ze uitbundig aan het dansen was op een feestje. Marin gaf aan gewoon te doen wat haar leeftijdgenoten doen, maar dan werd ze zelfs beschuldigd van druggebruik waardoor ze zelfs besloot een test te ondergaan. Eerder kwam ze ook nog in opspraak omdat ze “een te diep decolleté” droeg.

