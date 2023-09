Chinese president Xi stuurt kat naar G20-top in India

De staatshoofden en regeringsleiders van de G20 komen op 9 en 10 september bijeen in de Indiase hoofdstad New Delhi. Het is de eerste keer dat een Chinese president een top van de belangrijkste industriële mogendheden en economische groeilanden links laat liggen. Tijdens de coronacrisis reisde Xi ook niet af naar Rome, maar nam hij wel via videoverbinding deel.

Gespannen relatie

Het Chinese ministerie deelde niet mee waarom Xi niet naar New Delhi gaat. China onderhoudt wel een gespannen relatie met gastland India. De twee landen hebben al jaren een grensconflict over een gebied dat grotendeels de Indiase deelstaat Arunachal Pradesh omvat, maar door de Chinezen Zangnan wordt genoemd. Zowel India als China maken aanspraak op het gebied.

Maandag lanceerde India grote militaire oefeningen in het gebied, zo bevestigde een anonieme bron bij Defensie. De manoeuvres zullen elf dagen duren en dus ook overlappen met de G20-top in New Delhi. De oefening vindt elk jaar plaats in de noordelijke regio die grenst aan China en Pakistan.

India en China ruziën al decennia over het bergachtige gebied, maar de spanningen tussen de twee Aziatische grootmachten kenden een nieuw hoogtepunt in 2020, toen twintig Indiase en vier Chinese soldaten om het leven kwamen bij schermutselingen in de regio. Eind augustus gooide Peking olie op het vuur met de publicatie van een landkaart waarop een aantal gebieden werden opgeëist waarop ook India aanspraak maakt.

In augustus hadden Modi en Xi een zeldzame ontmoeting in de marge van de Brics-top in Johannesburg. Om de Chinese invloed tegen te gaan, zoekt de regering van Modi toenadering tot de westerse landen, met name de Verenigde Staten, Japan en Australië.

Klap voor Modi

Met Xi valt na de Russische president Vladimir Poetin opnieuw een belangrijke deelnemer aan de G20-top weg. Sommige waarnemers zien het ontbreken van de Chinese president als een klap voor de Indiase premier Narendra Modi. De afwezigheid van Xi trekt ook een streep door een aantal mogelijke bilaterale ontmoetingen, zoals met de Amerikaanse president Joe Biden.

Biden had zondag al gereageerd op berichten als zou Xi niet naar de G20-top komen. “Ik ben teleurgesteld, maar ik ga hem hoe dan ook ontmoeten”, zei de president. Hij liet echter in het midden waar en wanneer de twee elkaar wel zouden kunnen spreken.