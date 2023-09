Onbekende bedreigt medewerker met mes en pleegt overval op Wibra in Herentals

In Herentals is maandagochtend rond 8.30u een overval gepleegd op een filiaal van Wibra. Toen een medewerker van Wibra de zaak op de hoek van Augustijnenlaan en Hofkwartier wilde openen, stond een onbekende de medewerker op te wachten.

De overvaller bedreigde de medewerker met een mes en eiste om de kluis te openen, al is het op dit moment nog niet duidelijk of er buit is gemaakt. De verdachte is daarna te voet weggevlucht. De politie kwam met verschillende ploegen ter plaatse en ook de helikopter van de federale politie nam deel aan de zoekactie. De overvaller is nog niet teruggevonden.