Delhaize heeft al voor een kwart van de supermarkten in eigen beheer een zelfstandige overnemer

Delhaize maakte vanochtend op een algemene ondernemingsraad bekend dat ze een nieuwe eigenaar gevonden hebben voor 17 Delhaizes. In Vlaanderen gaat het om de vestigingen van Kasterlee, Waasland, Ledeberg, Brugge Sint Kruis en Overijse.

In Brussel gaan er vier Delhaizes over naar een nieuwe eigenaar en in Wallonië volgen er nog eens acht. Ook voor de eerste 15 Delhaizes die de keten wil verzelfstandigen werd een openingsdatum vastgelegd. De vestiging van Denderleeuw zal als eerste op 10 oktober de deuren als zelfstandige winkel.

Door de aankondiging van deze bijkomende 17 supermarkten heeft 25 procent van de supermarkten in eigen beheer zo al een zelfstandige overnemer. De komende maanden komen er op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over bijkomende supermarkten die de overgang naar zelfstandige Delhaize supermarkten zullen maken. De heropening van deze 17 supermarkten is voorzien in de loop van de maanden november en december 2023 en januari 2024.

(nba)