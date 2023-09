Zuid-Afrikaans onderzoek vindt geen bewijs voor wapenleveringen aan Rusland

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei zondag in een toespraak dat geen bewijs is gevonden voor de beschuldigingen. — © AFP

Een onderzoekscommissie heeft geen bewijs gevonden dat Zuid-Afrika in december wapens of munitie op een Russisch schip heeft geladen. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zondag gezegd.

Geen van de beschuldigingen is waar gebleken en zij die de beschuldigingen hebben geuit, kunnen hun beweringen niet staven, zei Ramaphosa zondagavond in een toespraak tot de natie. Hij verwees naar een beschuldiging van de Amerikaanse ambassadeur, die eerder dit jaar zei dat de Zuid-Afrikaanse regering wapens en munitie leverde aan Rusland om te gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne.

De munitie zou geleverd zijn via een Russische vrachtschip dat afgelopen december aanmeerde in een marinebasis in de buurt van Kaapstad, zei de ambassadeur in mei.

Officieel heeft Zuid-Afrika zich neutraal verklaard in het lopende conflict. Op aandringen van de oppositie in het parlement startte Ramaphosa een onderzoek naar de zaak.

De regering is van plan binnenkort een samenvatting van de bevindingen van de commissie vrij te geven maar niet het volledige rapport vanwege “vertrouwelijke militaire informatie”, zei de president.