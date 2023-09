Twee legerofficieren opgepakt na dodelijke schietpartij bij betoging in Congo

Twee legerofficieren van de Republikeinse Garde zijn, na een schietpartij tijdens een anti-VN-betoging met zeker 49 doden vorige week, opgepakt en overgeleverd aan het militaire parket van Goma, in het oosten van Congo. Dat meldt het Congolese persbureau ACP op basis van een officiële bron.

“Na de verhoren van de militaire gouverneur, de commandanten van de defensiezone, de politie, de hoofden van de nationale inlichtingendienst en migratiedienst DGM, werden enkele militairen onmiddellijk voorgeleid bij de militaire aanklager”, zei de vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Peter Kazadi. “Het gaat om de commandant van de gemeenschappelijke brigade, kolonel Mike Mikombe en de commandant van het 19e regiment, kolonel Bawili. Ze zijn in hechtenis genomen en in de komende uren zal een rechtszaak worden georganiseerd”, aldus de minister.

Die beslissing werd aangekondigd nadat een regeringsdelegatie de opdracht had gekregen van president Félix Tshisekedi om “alle mogelijke opheldering” te verschaffen over de dodelijke schietpartij van vorige woensdag in Goma (Noord-Kivu). Het Congolese staatshoofd zei vrijdag “verontrust” en “boos” te zijn nadat veiligheidstroepen het vuur openden om betogers uit elkaar te drijven. De demonstraten eisten het vertrek van de VN-missie Monusco, westerse humanitaire organisaties en de regionale Oost-Afrikaanse troepenmacht. Volgens het provinciale bestuur kwamen minstens 49 mensen, onder wie een politieagent, om het leven.

De provincies Ituri en Noord-Kivu, waar het hardhandig optreden plaatsvond, staan sinds mei 2021 onder een staat van beleg, die militairen en politie de macht geeft om te besturen. Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, is het doelwit van aanhoudend geweld van M23-rebellen, die gesteund worden door Rwanda.