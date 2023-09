Oekraïne meldt explosies op Roemeens grondgebied, maar Roemenië ontkent “categoriek”

“Volgens informatie van Oekraïense grenswachters zijn zondagnacht bij een massale Russische drone-aanval op de haven van Izmajil drones gevallen en ontploft op het grondgebied van Roemenië”, aldus woordvoerder Oleg Nikolenko. “Dit is een nieuwe bevestiging dat de terreur van de Russische raketten niet enkel een bedreiging vormt voor de veiligheid van Oekraïne, maar ook voor de buurlanden, met inbegrip van lidstaten van de NAVO.” Volgens woordvoerder Andrij Demtsjenko van de Oekraïense grenswacht registreerde Oekraïne twee ontploffingen op Roemeens grondgebied.

Roemenië ontkent de Oekraïense bewering echter “categoriek”. Het Roemeense ministerie van Defensie “volgt de situatie in real time op”, en “op geen enkel moment” hebben de Russische aanvallen tegen infrastructuur aan de Donau “een rechtstreekse militaire dreiging gevormd voor het nationale grondgebied of de territoriale wateren van Roemenië”, klinkt het in een mededeling.