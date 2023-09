“Rijke landen schieten tekort bij financiering Oost-Afrika in strijd tegen klimaatcrisis”, zegt Oxfam

Hoewel ze grotendeels verantwoordelijk zijn voor de verergerende klimaatcrisis in Oost-Afrika, betaalden de rijke landen in 2021 slechts 2,4 miljard dollar aan klimaatgerelateerde ontwikkelingsfinanciering in Ethiopië, Kenia, Somalië en Zuid-Soedan. Dat is veel minder dan de 53,3 miljard dollar die Oost-Afrika jaarlijks nodig zegt te hebben om zijn klimaatdoelen voor 2030 te halen. Dat blijkt maandag uit het rapport ‘Unfair Share’ van Oxfam.

Geïndustrialiseerde economieën hebben aanzienlijk bijgedragen aan de klimaatcrisis, die nu regio’s als Oost-Afrika onevenredig hard treft, stelt de ngo. “Alleen al de G7-landen en Rusland zijn verantwoordelijk voor 85 procent van de wereldwijde uitstoot sinds 1850. Dit is 850 keer de uitstoot van Kenia, Ethiopië, Somalië en Zuid-Soedan samen.”

Die landen in Oost-Afrika worden steeds vaker getroffen door extreem weer wegens de opwarming van de aarde. Het is bovendien de belangrijkste oorzaak van honger in de regio, stelt Oxfam. Langdurige droogte en onregelmatige regenval hebben bijna 13 miljoen dieren gedood en honderdduizenden hectaren gewassen gedecimeerd, waardoor miljoenen mensen zonder inkomen of voedsel kwamen te zitten.

De ngo wijst er nog op dat meisjes en vrouwen de eerste slachtoffers van de crisis zijn. “Wanneer voedsel schaars is, eten moeders maar al te vaak als laatste en het minst. En meisjes worden als eerste van school gestuurd of op jonge leeftijd uitgehuwelijkt zodat er een mond minder is om te voeden”, luidt de verklaring.

Levens redden

Oxfam dringt er bij de Afrikaanse leiders op aan om hun stem te laten horen en de rijke vervuilende landen ter verantwoording te roepen. “Rijke landen moeten onmiddellijk geld inbrengen om te voldoen aan de humanitaire VN-oproep van 8,74 miljard dollar voor Oost-Afrika, om nu levens te redden”, verklaart Afrika-directeur Fati N’Zi-Hassane van Oxfam.

“Zelfs volgens hun eigen royale boekhouding hebben vervuilende landen slechts peanuts gegeven om Oost-Afrika te helpen hun mitigatie- en aanpassingsinspanningen op te schalen. Bijna de helft van de middelen (45 procent) die ze wel hebben gegeven, waren leningen, waardoor de regio verder in de schulden is gestort.”