Ondanks dramatische start ziet Marco Kana kwaliteit in de huidige kern van KV Kortrijk: “We moeten het beste halen uit dit seizoen”

Geen droomstart voor KVK in het nieuwe seizoen, ook niet voor Edward Still. De T1 wacht al sinds 10 februari op een nieuwe driepunter. Het vertrouwen in hem is echter nog aanwezig onder de spelers. “We moeten samen met de coach het beste halen uit dit seizoen”, zegt Anderlecht-huurling Marco Kana. “Na de wedstrijd tegen OH Leuven zei Still dat we onze kop niet mogen laten hangen. Het is moeilijk om te verliezen, maar het seizoen duurt nog lang. De groep begint zich nu pas te vormen. Voor mijn komst had ik al even contact met Still. Hij zei me dat ik tot de wedstrijdselectie van afgelopen vrijdag zou behoren zonder dat ik trainde. Mentaal was ik dus voorbereid op die match.”

1 op 18, amper vier doelpunten gemaakt en al 17 goals geslikt: dat is de harde realiteit voor KVK na zes wedstrijden. Toch ziet debutant Kana lichtpuntjes. “De score was heel spijtig. De wedstrijd was voor mij in evenwicht tot dat OHL scoorde. Daarna speelden we slechter en slechter, maar toch zie ik kwaliteit in deze ploeg. Daarvoor heb ik ook de overstap van Anderlecht naar Kortrijk gezet. Ik verwacht nog enkele transfers zodat de groep nog beter gevormd zal worden. Er waren andere clubs die ook interesse toonden in mij. Ik ben naar hier gekomen voor een project en de speelminuten.”

Boezemvriend

“Ik ken hier al wat volk bij KVK. Mijn boezemvriend Nayel Mehssatou speelt hier. Natuurlijk was hij op de hoogte van mijn komst. Hij is een speler met kwaliteit. We moeten nu gewoon samen een groep vormen. Hij speelde tegen OHL een beetje minder, maar hij beschikt over genoeg kwaliteit om te tonen wie hij echt is. Mijn beste positie is de zes. Ik ben hier ook gekomen als zes, maar door de wedstrijdsituatie tegen OHL moest ik achterin spelen.”

KV Kortrijk trekt de interlandbreak in met een dramatisch rapport. Edward Still vreesde na de match tegen OH Leuven nog niet voor zijn job, maar het ziet er niet erg goed uit. Sommigen zagen ex-coach Bernd Storck afgelopen dagen in Kortrijk rondlopen. De Duitse trainer ontkende een terugkeer. Volgens hem was hij er enkel voor persoonlijke redenen en hadden die niks met voetbal te maken. “Groeten uit Berlijn”, klonk het langs zijn kant.

© BELGA