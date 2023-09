Minister Lydia Peeters (Open VLD) gewond na ongeval op E314 in Genk

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is maandagochtend gewond geraakt bij een kop-staartbotsing op de E314 richting Leuven in Genk. Een achterliggende bestuurder reed de wagen van de minister langs achteren aan in een file.

“De minister had na de aanrijding nek- en rugklachten”, legt haar woordvoerder Aidan Reinquin uit. Omdat er een vermoeden was dat Peeters een whiplash aan het ongeval overhield, werd ze ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. “Ze hebben de nodige foto’s gemaakt waarna de minister naar huis mocht. Haar afspraken waarbij ze vandaag fysiek bij aanwezig zou zijn hebben we afgezegd. Dinsdag kijken we hoe het met haar gaat. Of ze meer rust nodig zal hebben kunnen we nog niet zeggen”, aldus Reinquin.

Een passagierster uit het aanrijdende voertuig raakte eveneens gewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Door het ongeval ontstond er een lange file. De brandweer moest voor signalisatie zorgen terwijl de federale wegpolitie de nodige vaststellingen deed.