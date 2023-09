Militaire junta in Gabon laat ‘overgangspresident’ eed afleggen

In Gabon heeft de militaire junta een vervanger beëdigd voor de van de troon gestoten president Ali Bongo Ondimba. Generaal Brice Clotaire Oligui Nguema werd maandag officieel tot staatshoofd benoemd voor onbepaalde tijd. Hij heeft beloofd om “meer democratische instellingen” te installeren voordat er “vrije verkiezingen” komen, waarvoor nog geen datum vastligt. Oligui zegt dat hij een absoluut einde wil maken aan de corruptie in Gabon.

Generaal Oligui wil tijdens zijn termijn als president een “nieuwe grondwet” opstellen, “die per referendum zal worden aangenomen”. Zijn doel is om alle officiële instellingen voortaan de mensenrechten te doen respecteren, al zullen de nieuwe machthebbers hun tijd nemen voor dat proces. Aan het eind van die overgang belooft hij de macht over te dragen aan de burgers, bij democratische verkiezingen.

Tijdens zijn toespraak droeg Oligui het rode uniform van de Republikeinse Garde, de elite-eenheid van het leger waarover hij het bevel heeft. Hij beloofde ook dat zijn toekomstige regering werk zal maken van amnestie voor politieke gevangenen en de terugkeer van bannelingen.

Op 30 augustus grepen de militairen de macht in Gabon. Daarmee maakten ze een einde aan het veertien jaar lange regime van Ali Bongo Ondimba, minder dan een uur na de bekendmaking van zijn - volgens de oppositie frauduleuze - herverkiezing. Sindsdien staat Bongo onder huisarrest en heeft de Afrikaanse Unie Gabon geschorst van alle activiteiten. Tot nu toe zijn er geen doden of gewonden gemeld.