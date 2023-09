Nieuwe toptransfer in de maak? Anderlecht informeert naar Rode Duivel Thorgan Hazard

Het is niet verboden te dromen. Anderlecht heeft bij Thorgan Hazard (30) gepolst of hij een transfer naar het Lotto Park ziet zitten. Dit dossier is veel complexer dan dat van keeper Kasper Schmeichel (36), want de flankspeler zou financieel zwaar moeten inleveren. Toch valt een stunt niet uit te sluiten nu de Belgische transfermarkt woensdagnacht sluit. Het worden nog twee spannende dagen.

Anderlecht raakt maar niet uitgeshopt. Paars-wit haalde deze zomer al tien nieuwe spelers, maar nummer 11 (Kasper Schmeichel) zit in de pijplijn en nummer 13 wordt onderzocht. Dat lucky number zou Thorgan Hazard kunnen worden. In de laaste rechte lijn van de mercato praat paars-wit dus met heuse sterren.

Het dossier Thorgan Hazard werd de jongste dagen nieuw leven in geblazen. De 47-voudige Rode Duivel zat eerder deze zomer al in het vizier van Jesper Fredberg, maar toen bleek dat niet haalbaar voor de Belgische recordkampioen. Hij moest wel weg bij Borussia Dortmund omdat zijn jaarsalaris van zo’n 5 miljoen woog op het budget en zijn kans op speelminuten afnam, maar het waren Europese topteams als Monaco die naar zijn diensten lonkten.

Wat blijkt nu. De transfermarkten in de grootste competities zijn sinds vorige vrijdag dicht en Thorgan zit nog altijd in het Signal Iduna Park. Bij Dortmund speelde hij dit seizoen nog maar 6 minuten mee op de eerste speeldag tegen FC Köln en voor de rest viel de Belg continu naast de ploeg of zelfs naast de kern. Aangezien Hazard niet wild lijkt om naar landen als Griekenland of Saoedi-Arabië te trekken en de Belgische transfermarkt pas op woensdag 6 september om middernacht sluit, waagde RSCA een nieuwe kans.

De fans moeten evenwel nog geen victorie kraaien. Het wordt zeer moeilijk om Thorgan Hazard binnen te hengelen. Anderlecht is geenszins van plan buitensporige bedragen te bieden en de afgebouwde loonmassa weer in onevenwicht te brengen. De transfer is slechts realiseerbaar als de linkerflank zijn salariseisen drastisch laat zaken. Een huur zoals vorig jaar aan PSV lijkt ook niet bespreekbaar, want de Belg gaat zijn laatste contractjaar in. De bal ligt dus in het kamp van de speler, want de transferprijs is voor de Duitsers geen groot issue. Hij zou in België kunnen terugkeren naar zijn vaderland met een meerjarig contract en misschien zijn plaats bij de Rode Duivels kunnen heroveren. Tedesco riep hem nog nooit op.

© Getty Images

Zoals in 2014?

Een akkoord is nog veraf. Al heeft Thorgan Hazard nu dus nog twee dagen bedenktijd. Ondertussen kunnen er nog buitenlandse kapers opduiken. Anderlecht wacht vooral in spanning af of ze de man die in 133 matchen voor Dortmund goed was voor 18 goals en 21 assists kunnen binnenhalen en houdt het dossier warm. Zijn grotere werkkracht en loopvermogen zorgt ervoor dat Thorgan beter bij Anderlecht past dan zijn broer Eden. Alleen vragen de fans nu al af waar precies in het elftal hij zou passen? Linksbuiten? Daar loopt nu Alexis Flips, terwijl Francis Amuzu net nu aangaf dat hij ook wil blijven. Of verandert dat weer als Hazard zou komen?

Voor we daarover speculeren moet een transfer eerst realistisch blijken. Het doet een beetje denken aan de transferperiode van januari 2014. Thorgan Hazard boekte toen als Chelsea-huurling grote successen bij Zulte Waregem en Anderlecht stelde toen ook al alles in het werk om de Gouden Schoen aan te trekken. Dat werd toen een oorlogje waarbij ook makelaars John Bico en Mogi Bayat betrokken waren en finaal werd de deal afgeblazen.

Zo gespannen zal de transfer nu nooit worden, maar het wordt toch nagelbijten voor de Brusselaars. To be continued.