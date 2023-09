Spaanse acteur gearresteerd tijdens filmfestival van Venetië wegens seksueel wangedrag

De Spaanse acteur Gabriel Guevara is gearresteerd op het bekende filmfestival van Venetië, melden verschillende media. Volgens The Hollywood Reporter was er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de acteur in verband met vermeend seksueel wangedrag in Frankrijk.

The Hollywood Reporter schrijft verder dat de acteur op zondag onderscheiden zou worden met een prijs voor beste jonge acteur. Een dag eerder was de acteur door de Italiaanse politie gearresteerd. Verdere details over de arrestatie zijn momenteel niet bekend.

Het filmfestival heeft inmiddels met een verklaring gereageerd op X, het vroegere Twitter. “De Biënnale van Venetië wil graag verduidelijken dat de aanwezigheid van de Spaanse acteur Gabriel Guevara in Venetië, over wie sommige nieuwssites recent berichten dat hij is gearresteerd, niet gelinkt was aan enige activiteit of productie van het 80e Filmfestival van Venetië.”

De 22-jarige Guevara speelde onder meer een rol in het eerste seizoen van ‘Skam España’ in 2018. Ook speelde hij de hoofdrol in de film ‘My fault’.