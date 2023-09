19-jarigen riskeren tot 3 jaar cel voor in elkaar slaan van buschauffeur: “Dit gaat veel geld kosten”

Twee 19-jarige jongemannen uit Heusden-Zolder riskeren celstraffen van 30 maanden en drie jaar voor de aanval op een buschauffeur van De Lijn in maart aan het station in Genk. Hij kreeg rake klappen en stampen na een discussie over een elektronische sigaret die een van de tieners bij zich droeg.

Op 22 maart van dit jaar stopte buschauffeur Philip V. rond 19 uur met zijn bus aan het station in Genk om reizigers op te pikken. Toen de twee 19-jarige mannen, M.A. en C.T., opstapten, ontstond er een discussie over de elektronische sigaret die M.A. bij zich droeg. De chauffeur wees hem erop dat ‘vapen’ niet toegelaten was op de bus, waardoor de situatie uit de hand liep.

4, 5, 6 of 10 slagen?

De jongeman was het niet eens met de buschauffeur, spuwde hem in het gezicht en liep de bus uit. “De chauffeur ging de tiener achterna om verhaal te halen. Toen hij uit de bus wilde stappen, kreeg hij van de tweede 19-jarige man die nog in de bus stond een duw in de rug waardoor het slachtoffer uit de bus, op het perron viel”, aldus de openbare aanklager.

M.A., die ondertussen al uit de bus was gelopen, heeft de buschauffeur die op de grond lag volgens de procureur vervolgens zware stampen en slagen gegeven. “Uw vriend sprak over zeker tien slagen”, aldus de rechter. M.A. ontkende dat. “Misschien waren het er 4 of 5. Maximaal 6. Maar ik heb enorm veel spijt en ik heb een grote fout gemaakt. Ik voelde me uitgedaagd omdat de buschauffeur me uitlachte en me imiteerde. Maar uiteindelijk maakt dat niet uit. Wat ik gedaan heb, is volledig mijn fout.”

De twee tieners sloegen na de agressieve aanval op de vlucht, maar konden door verklaringen door medepassagiers en de camerabeelden aan het station wel geïdentificeerd worden. Tijdens de huiszoekingen vonden inspecteurs de kleding die ze droegen tijdens de feiten en krantenartikels van het incident. De buschauffeur was er erg aan toe en is nog steeds arbeidsongeschikt. Zijn advocate, Véronique Cohen, vraagt een euro provisioneel en de aanstelling van een deskundige om de verwondingen te onderzoeken en de schade vast te stellen.

Samen uit, samen thuis

De 19-jarige M.A., die al in meerdere agressiedossiers werd genoemd, riskeert ondanks zijn nog blanco strafblad 3 jaar cel en een boete van 1.600 euro. Zijn advocaat, meester Tom Van Overbeke, vraagt om een zware werkstraf op te leggen en hem de kans te geven iets terug te doen voor de maatschappij. “Dit is een kantelpunt in het leven van mijn cliënt. Hij beseft dat hij het anders moet aanpakken. De feiten zijn absoluut verwerpelijk, maar ze waren niet op die manier gebeurd als de andere beklaagde de chauffeur niet uit de bus, recht in de armen van mijn cliënt, had geduwd. Dan was het niet tot een fysiek gevecht gekomen. Mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen, maar het is wel samen uit samen thuis.”

Daarmee verwijst Van Overbeke naar de ontkennende houding van de tweede verdachte. Zijn advocaat, meester Kristof Driesen, vraagt de vrijspraak en ontkent, ondanks de verklaringen van getuigen en de buschauffeur zelf, dat C.T. een duw in de rug van het slachtoffer gaf. “Dit gaat veel geld kosten, dus is het minder zwaar om te dragen voor de eerste beklaagde als hij de schadevergoeding kan delen met een mededader. Maar niemand heeft echt gezien dat mijn cliënt geduwd heeft. Dat wordt enkel verondersteld. Een getuige zegt zelfs dat de chauffeur na de twee beklaagden uit de bus stapte. Dat wil dus zeggen dat hij achter mijn cliënt liep. Er is dus minstens twijfel.” De procureur is wel overtuigd van het aandeel van C.T. en vraagt 30 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro.

Na de agressieve aanval legden de buschauffeurs van De Lijn het werk neer tijdens spontane stakingen en eisten ze extra veiligheidsmaatregelen. In juli stelde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) het actieplan ‘Stop agressie’ voor, om het probleem van agressie op het openbaar vervoer aan te pakken.

Vonnis volgt op 2 oktober.

