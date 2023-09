Schaduwcoach Wim De Coninck onder de indruk van Gentse competitiestart: “13 op 15 is gewoon heel knap”

Europese kwalificatie veiliggesteld en verdiende zege geboekt in de Slag om Vlaanderen. Het werd een geslaagde week voor de Buffalo’s, die nu even mogen genieten van een korte interlandbreak. “Gent begon enorm fel aan de match. Het leek wel alsof de Buffalo’s geen Europees duel hadden afgewerkt en Club Brugge 120 minuten aan de bak moest”, zegt Wim De Coninck, die als onze schaduwcoach zijn licht laat schijnen over de prestaties van AA Gent.

Fysieke Slag om Vlaanderen

“Ik was echt benieuwd hoe Gent zich zou presenteren en achteraf lees ik hier en daar Gentse fans die spreken over Champions League-niveau, maar dat is toch nog net iets anders”, pleit Wim De Coninck voor realisme. “Anderzijds was dit wel de beste start van Gent sinds de competitiestart. Ze zetten heel hoog druk en dat was wat onverwacht na de partij op Cyprus. Geen wonder dat verschillende spelers na rust kampten met krampen.”

“Brown en Cuypers zullen nooit krampen krijgen”, grinnikt onze schaduwcoach. “Straf hoe fysiek sterk die jongens zijn, waanzin. Sommigen waren verrast dat Tissoudali startte en niet Orban, maar ik vond dat een prima keuze. Tarik is ook gewoon een prima spits, zijn assist op Hong was bijzonder knap. Eigenlijk verwacht je daar dat hij zijn eigen kans gaat, maar dit was echt goed gezien.”

“Het is wel geen toeval dat Cuypers bleef staan en de ingevallen Orban opnieuw naar de kant moest”, belicht De Coninck nog even de wissel van de Nigeriaanse aanvaller. “Het leek zelfs dat Orban die wissel begreep. (lacht) Cuypers is zo genereus met zijn krachten, die wel onuitputtelijk lijken. In de slotseconden zie je Cuypers nog een perfecte tackle doen, dan weet je wel waarom hij de 90 minuten mocht volmaken.”

Te vroeg voor titelambities

“Ik vind het nog te vroeg om Gent bij de titelkandidaten te rekenen”, blijft Wim De Coninck voorzichtig. “Hong vertrekt nu naar zijn nationale ploeg en de Aziatische Spelen, en dat is toch echt een sleutelfiguur. Bovendien is het ook afwachten hoe deze groep presteert en of er jongens uitvallen met blessures of schorsingen. De Gentse spelersgroep is niet zo breed, maar deze 13 op 15 is gewoon heel knap gedaan.”

“Gandelman en Brown kwamen er wel nog bij. Vooral die laatste heeft zich al gemanifesteerd als een aanwinst, maar het is niet evident hoor, zo’n gans seizoen op drie fronten voetballen. Dan moeten zelfs jongens als De Sart al eens rust krijgen. Natuurlijk is het ook logisch dat je je Europese campagne niet zomaar opgeeft.”

“Het vertrek van de polyvalente Castro-Montes, die niet meer met zijn hoofd in Gent zat, vind ik jammer”, staat De Coninck nog even stil bij diens transfer naar Union. “De transfer van Fadiga is daarom wel heel interessant, vooral ook omdat die transfervrij overkwam. Toch blijft vooral achterin de spoeling heel dun. Dan wordt het wellicht toch lastig om zo’n gans seizoen op topniveau te presteren.” (Lees verder onder de foto)

Onze schaduwcoach betreurt het vertrek van de polyvalente Alessio Castro-Montes naar Union. “Hij zat niet meer met zijn hoofd in Gent.” — © BELGA

Gewaagd Gents ‘game plan’

“Gent begon enorm fel aan de match. Het leek wel alsof de Buffalo’s geen Europees duel hadden afgewerkt en Club Brugge 120 minuten aan de bak moest. Het tempo dat AA Gent aan de dag legde, was indrukwekkend. Maart dat houdt ook risico’s in en dan wordt iemand als Vanaken heel gevaarlijk. Geen toeval dat hij op voorzet van De Cuyper de gelijkmaker lukte.”

De aanpak van Gent maakte ook indruk op onze schaduwcoach. “Het was hoe dan ook heel gedurfd, maar het loonde wel. Na de 2-1 was er ook nog die prima mogelijkheid van Fadiga. Je merkt dat zo’n actie typisch is voor zijn speelstijl, maar hij moet zulke kansjes wel proberen af te maken. Zonde dat hij daarna twee gele kaarten pakte. Zo werd het nog heel spannend.”

Daarnaast zag De Coninck nog een uitblinker. “Nardi maakte in de slotfase nog het verschil met enkele knappe reddingen. Zijn positiespel is heel sterk en hij toonde zich opnieuw heel alert. Met drie à vier saves mag hij ook wel een groot aandeel opeisen in deze zege. Voor wie nog twijfels had: de concurrentiestrijd in het Gentse doel lijkt me nu echt wel beslecht. Jammer voor Roef, maar ik vrees dat hij zich nu echt wel weer tevreden zal moeten stellen met een rol als tweede doelman.”