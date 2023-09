“Nog niets beslist over nieuwe eenjarige staatsbon in december”

Er is nog niets beslist over de uitgifte van een nieuwe eenjarige staatsbon in december. Dat verzekerde Jean Deboutte van het Agentschap van de Schuld maandag na het overweldigende succes van de jongste uitgifte, die liep tot en met 1 september.

“Een staatsbon op drie of vijf jaar kan zeker worden verwacht in december. Eén jaar hebben we niet voorzien in ons financieringsplan, maar we sluiten niets uit.” Deboutte verwacht tegen midden november meer duidelijkheid. Veel zal daarbij ook afhangen van de reactie van de banken, waarbij hij verwees naar de communicatie van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Die laatste riep maandag de banken op om “gehoor te geven aan het signaal van de Belgische spaarder en zijn vertrouwen te herwinnen”.

Hoogste bedrag ooit

De inschrijvingen voor de eenjarige staatsbon, die dankzij de verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto opbrengt, waren alvast een ongezien succes. De teller klokte uiteindelijk af op 21,896 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag ooit, bevestigde het Agentschap van de Schuld. Deboutte denkt dat het ook om een Europees record gaat. Het succes van de Belgische operatie heeft volgens hem alvast andere landen geïnspireerd om een gelijkaardig initiatief te nemen. “Italië haalde al meer dan 18 miljard euro op, mogelijk sneuvelt ons record binnenkort opnieuw.”

Bij het Agentschap van de Schuld werden rechtstreeks meer dan 234.000 inschrijvingen geplaatst, voor 7,093 miljard euro of zo’n 30 procent van het totaal. Dat is meer dan in het verleden, toen dat rond de 20 procent schommelde, zegt Deboutte. Gemiddeld ging het om een inschrijving van 30.272 euro. Precieze cijfers voor inschrijvingen bij de banken zijn er nog niet. Het zijn er wel meer dan 400.000, voor een bedrag van 14,803 miljard euro.

Bestelling per seconde

Volgens Deboutte hebben alle soorten mensen ingeschreven op deze staatsbon. “We zagen bedragen van 1.000 euro, maar ook van meer dan 1 miljoen”. De inschrijvingen verliepen al bij al vlot, rekening houdend met het feit dat op sommige momenten tot één bestelling per seconde werd geplaatst. “Gelukkig bleven we gespaard van grote IT-problemen”, aldus Deboutte.

Hij verzekerde dat 97 procent van de mensen die hun bestelling bij de Grootboeken plaatste, dit al kunnen zien op de website. “Voor de overige dossiers is er wat vertraging, als gevolg van bijvoorbeeld het ontbreken van een structurele mededeling. Maar we verwachten dat dit binnen enkele dagen opgelost is. Men moet niet bang zijn: ook voor die gevallen blijft de interest gegarandeerd.”

“Goede indruk gemaakt”

De directeur van het Agentschap van de Schuld stelde ook gerust over de gevolgen van deze operatie voor de Belgische begroting. “We zien geen enkele reden om zich hierover zorgen te maken, integendeel. We hebben met de staatsbon een goede indruk gemaakt op de financiële markten”, zei Deboutte.

Zo daalde het renteverschil van de Belgische OLO’s met de obligaties van landen als Frankrijk en Duitsland de voorbije dagen met 3 tot 4 basispunten. Voor de OLO’s die op korte termijn zullen worden uitgegeven, betekent dat een besparing van 2,1 miljoen euro per jaar, of 21 miljoen op tien jaar. “Als de rente lager blijft in 2024, betekent dat ook nog eens een besparing van 15,2 miljoen euro per jaar of 152 miljoen op tien jaar.”

Daarnaast zorgden de vele rechtstreekse inschrijvingen bij het Agentschap ook voor een besparing op de commissiekosten van 21,3 miljoen euro. Tot slot zijn er de inkomsten uit roerende voorheffing. Omdat niet altijd bekend is waar het belegde geld vandaan komt - en er dus ook roerende voorheffing verloren gaat op andere beleggingsproducten - schat het Agentschap die opbrengst op zeker 60 tot mogelijk 100 miljoen euro netto. De risicokost voor België wijzigt dan weer nauwelijks, ondanks dat de looptijd van de schulden ietwat is gedaald. “Maar het effect is zeer beperkt, en we zaten al met ruime marges”, klonk het maandag.

Het Agentschap maakt zich sterk dat het geld dat werd opgehaald, zal kunnen worden herbelegd aan een hoger rendement op de interbankenmarkt. “Het wordt vooral een uitdaging om te kiezen voor een veilige belegging, maar we kunnen dat aan”, verzekerde Deboutte.