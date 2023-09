‘Amélie Poulain’-acteur Mathieu Kassovitz zwaargewond na val met motor op Frans circuit

De Franse acteur en regisseur Mathieu Kassovitz is zondag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de motor. Dat melden Franse media. De 56-jarige acteur, bij ons vooral bekend van zijn rol in de film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, werd in “zorgwekkende toestand” afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde zondag iets voor 18 uur op het circuit van Montlhéry, ten zuiden van Parijs. Daar volgde Kassovitz, die geregeld met de motor reed, lessen om dat nog beter te kunnen. Helaas verloor hij de controle over zijn voertuig en kwam hij hard ten val. Volgens de krant Le Parisien is Kassovitz momenteel niet in levensgevaar. Hij werd wel zwaargewond naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gebracht.

De Fransman was als regisseur in 1995 succesvol met zijn film La haine. Voor die film won hij op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm voor beste regisseur. Als acteur is hij vooral bekend van de film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, al speelde hij ook mee in Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre.