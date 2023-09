Stel auto wassen nog even uit, want er is Saharazand op komst

Wie de komende dagen van plan was om de auto te wassen, stelt dat misschien beter nog even uit. Tegen eind deze week hangt er Saharazand in de lucht en als het eruit valt, is je wagen weer vuil.

Eens om de paar maanden valt er een zandbak uit de lucht en de kans bestaat dat we dat eind deze week opnieuw meemaken. “Dat heeft alles te maken met een lagedrukgebied voor de Portugese kust”, ziegt Nicolas Roose van weerdienst Noodweer Benelux. “Die situatie zorgt voor wisselvallig weer en veel neerslag in de regio. Maar door de positie van die depressie wordt er warme lucht aangezogen uit Noord-Afrika en onze richting uitgestuwd. Je moet het zien als een soort motor die de stoffige lucht omhoog trekt en verplaatst.”

Of het Saharazand ook zeker bij ons aan land komt, hangt van twee zaken af, zegt Roose. “Zeker het oosten van Spanje, delen van Frankrijk en de Britse eilanden krijgen het stof over hen heen. Maar het is ook goed mogelijk dat het zand wat verder komt, tot bij ons. En om naar beneden te komen, moet het ook regenen. Voorlopig blijft het zeker tot vrijdag nog droog, daarna valt het moeilijk in te schatten of er neerslag komt.” Wat zeker is, is dat de luchtkwaliteit de komende dagen flink zal lijden onder de toevoer van de warme, stoffige lucht.

Blijft het zand in de lucht hangen, dan hebben we er ook wat plezier van. “Doordat de zon reflecteert op de stofpartikels, kunnen we heel kleurrijke zonsopgangen en zonsondergangen zien”, besluit Roose.