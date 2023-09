Na vermoedens van subsidiefraude plaatst minister gemeente onder verhoogd toezicht: “Alles komt onder een vergrootglas”

De werking van het gemeentebestuur van Haaltert onder leiding van Veerle Baeyens wordt onder de loep genomen. — © IF

De gemeente Haaltert is door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat doet hij naar aanleiding van een auditrapport waarin aanwijzingen staan over mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude door burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Het gemeentebestuur wordt de komende periode onder loep genomen worden nadat Audit Vlaanderen in een rapport aanwijzingen had vastgesteld over mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude door de Haaltertse burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Dat wil zeggen dat het gemeentebestuur door middel van een intensief traject nauwgezet nu wordt opgevolgd door de gouverneur”, zegt Vincent Verbeecke, woordvoerder van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD).

“Concreet betekent het dat de beslissingen van het bestuur onder een vergrootglas zullen worden gehouden. Ook de implementatie van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zal worden opgevolgd, door middel van regelmatige opvolgingsgesprekken tussen de gouverneur en het gemeentebestuur.”

Nog onduidelijk

Het rapport van Audit Vlaanderen werd eerder ook achter gesloten deuren besproken door de gemeenteraad. De oppositie slaagde er wel in om sommige punten in de openbare zitting te krijgen. “Het is daar dat in de eerste plaats wordt geoordeeld welke maatregelen nodig zijn”, zegt Verbeecke nog.

De termijn van het verhoogde toezicht is momenteel nog onduidelijk. Ook het kabinet van provinciegouverneur Carina Van Cauter kan momenteel niet veel kwijt over de precieze uitvoering van de opvolgingsgesprekken, zo laat haar woordvoerster Sarah De Moor weten.

Burgemeester Baeyens kwam vorige maand onder vuur te liggen nadat Audit Vlaanderen met resultaten kwam aanzetten van een zogenaamd forensisch onderzoek naar mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude door haar.

Volgens het rapport zou ze zich hebben gemengd in de aanvraagprocedure voor een projectsubsidie van 1.300 euro ten voordele van een evenement georganiseerd door een vereniging die gelinkt is aan de echtgenoot van de burgemeester. Dat gebeurde naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in 2022.

“Geen vuile was”

Burgemeester Veerle Baeyens zelf vindt het verhoogde toezicht geen abnormale maatregel. “Dat er nu een verhoogd toezicht, is komt door klachten die altijd uit dezelfde hoek komen. Het toezicht zal meer rust brengen en zal bewijzen dat wij hier helemaal correct werken. Hier in Haaltert zal geen vuile was gevonden worden”, besluit de burgemeester.