Genk slaat dubbelslag: Zakaria El Ouahdi en Andi Zeqiri arriveren na medische testen aan Cegeka Arena

Zakaria El Ouahdi heeft intussen zijn fysieke en medische testen achter de rug en arriveerde aan de Cegeka Arena om zijn handtekening te zetten onder een vierjarig contract. De transfersom zou in de buurt van 2,5 miljoen euro liggen. Marokkaans belofteninternational El Ouahdi lost Angelo Preciado (naar Sparta Praag voor ongeveer hetzelfde bedrag) af als back-up voor rechtsachter Daniel Munoz maar kan ook als flankaanvaller of zelfs middenvelder uit de voeten.

© Dick Demey

Ook nieuwe spits

Twee uur na El Ouahdi arriveerde maandagmiddag Andi Zeqiri in de Cegeka Arena. Ook hij heeft zijn fysieke en medische testen achter de rug. Beide transfers worden in de volgende uren geofficialiseerd, in principe ruim op tijd om straks nog aan de Europese lijst toe te voegen. Zo zouden alle A-kernspelers van KRC Genk beschikbaar zijn voor coach Wouter Vrancken in de groepsfase van de Conference League.

De 24-jarige Andi Zeqiri, een veelzijdige Zwitserse spits, komt over van Premier League-club Brighton, waar hij zich nooit volledig kon doorzetten. Zeqiri scoorde er één keer in dertien wedstrijden, twee jaar geleden in de League Cup tegen Cardiff. Hij werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Augsburg en Basel, bij die laatste club trof hij vorig seizoen 18 keer raak in 50 wedstrijden. Zeqiri heeft Kosovaarse roots maar was acht keer Zwitsers A-international. Hij is linksvoetig maar scoorde afgelopen seizoen ook vlot met rechts en het hoofd.