Vrouw (44) die man (51) om het leven bracht, is aangehouden: “Ze verblijft nog op intensieve zorgen”

C.M. wordt vrijdag door haar advocaat vertegenwoordigd in de raadkamer. — © if

C.M., de vrouw uit Aalst die vorige week haar man om het leven heeft gebracht, is onder aanhoudingsmandaat van de onderzoeksrechter geplaatst. De vrouw verblijft momenteel nog in het ziekenhuis op de dienst intensieve zorgen. Ze werd daar al een eerste keer verhoord.

Vorige week trok een schokgolf door de Kruisveldstraat in Aalst nadat er zich in de nacht van donderdag op vrijdag een gezinsdrama had afgespeeld in een van de woningen. Daarbij kwam de 51-jarige Felix M. om het leven. Een van de kinderen trof haar ouders aan en alarmeerde meteen de hulpdiensten.

Voor de man kwam alle hulp te laat en de vrouw, die zwaar onder invloed was van alcohol, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Vrijdag liet het parket van Oost-Vlaanderen al weten dat het een moordonderzoek had opgestart tegen de vrouw van het slachtoffer. Intussen heeft de onderzoeksrechter beslist om de vrouw onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De moeder van vier kinderen verblijft nog altijd in het OLV-ziekenhuis in Aalst, op de dienst intensieve zorgen.

Ziekenboeg

“Vrijdag verschijnt mijn cliënt voor de raadkamer”, vertelt haar advocaat Jeroen D’Hondt. “Ze werd eerst in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar intussen konden de politie en onderzoeksrechter haar wel al spreken. Ze is momenteel bij volle besef, maar kan het ziekenhuis nog niet verlaten.”

“Ik acht de kans klein dat ze ook persoonlijk zal kunnen verschijnen voor de raadkamer. Wellicht wordt ze binnenkort naar de gevangenis van Brugge gebracht aangezien ze daar een ziekenboeg hebben”, aldus nog meester D’Hondt.

Vrijdag zal de raadkamer beslissen of de vrouw aangehouden blijft.