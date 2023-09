Britse minister van Onderwijs vergeet dat microfoon nog aanstaat terwijl ze zegt dat anderen “op hun reet zijn blijven zitten” tijdens crisis

Gillian Keegan verkeert momenteel in een kleine storm, omdat gebleken is dat heel wat schoolgebouwen in het Verenigd Koninkrijk RAAC bevatten, een lichte betonsoort waar ondertussen van aangenomen wordt dat ze elk moment kan instorten. De minister van Onderwijs moest zich vanochtend dan ook gaan verantwoorden bij heel wat verschillende mediakanalen.

Tijdens de officiële interviews deed ze dat met de nodige kalmte en sereniteit, maar uit beelden die de zender ITV de wereld instuurde, blijkt dat ze tussen de interviews door veel minder geremd was. Nadat de interviewer haar had bedankt voor het interview, ontsnapten er enkele woorden van frustratie uit Keegans mond: “Zegt iemand eigenlijk ooit: dat heb je verdomd goed gedaan, omdat alle anderen op hun reet blijven zitten zonder iets te doen? Dat lijkt me niet, toch?”

De tv-ploeg leek enigszins verrast door haar uitbarsting, maar Keegan ging nog even verder. Ze zei dat de overheid in tegenstelling tot anderen heel erg zijn best heeft gedaan in het tegemoet komen aan de bezorgdheden.

Door de crisis dreigen honderden schoolgebouwen gerenoveerd te moeten worden waardoor enkele duizenden Britse kinderen mogelijk een tijd afstandsonderwijs zullen krijgen.