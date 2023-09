SJOTCAST #5. “AA Gent maakte indruk, maar Club Brugge blijft de grote titelfavoriet”

De Jupiler Pro League is terug en Sjotcast dus ook. In aflevering 6 ontvangt Yanko Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans en chef voetbal Ludo Vandewalle. Terwijl Yanko zich verbaast over de laatste transfer van Anderlecht, analyseert Ludo een aangename Super Sunday en maakt Koen zich op voor het laatste deel van zijn rubriek.