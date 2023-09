Britse leverancier verdacht van levering valse vliegtuigonderdelen

EASA, het EU-agentschap verantwoordelijk voor luchtvaartveiligheid, bevestigde aan het nieuwsagentschap Bloomberg dat talrijke certificaten voor onderdelen geleverd via het Britse bedrijf AOG Technics vervalst waren.

De onderdelen waren voor vliegtuigmotoren van het type CFM56. Die zitten in de Airbus A320 en Boeing 737 NG, vliegtuigen van de vorige generatie. Valse onderdelen in de leveringsketen voor motoren zijn zeldzaam in een sector waar de herkomst van elk onderdeel gedocumenteerd moet worden om veiligheidsreden.

Het is onduidelijk hoeveel valse onderdelen in motoren zijn terechtgekomen of hoeveel vliegtuigen mogelijk betrokken zijn. De CFM56 is ‘s werelds bestverkochte vliegtuigmotor. Hij zit in duizenden vliegtuigen. EASA adviseert om bewezen vervalste onderdelen te vervangen door goedgekeurde stukken.

EASA zegt nog geen informatie te hebben gekregen van het bedrijf over de echte herkomst van de betrokken onderdelen. Er loopt een onderzoek. AOG Technics bleek ook niet bereikbaar voor journalisten en de website van het bedrijf is offline.