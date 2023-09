Jaar na overlijden Queen Elizabeth ll steunt meerderheid Britten nog steeds de monarchie

Zes op de tien Britten (59 procent) staan achter koning Charles lll en vinden dat hij goed werk verricht als monarch.

Vooral oudere Britten zouden het huidige systeem graag behouden. Wel 80 procent van de mensen boven 65 jaar oud, steunt de monarchie. In de categorie 50 tot 64 is dat al een stuk minder, met 67 procent. Van de 25- tot 49-jarigen is dat 56 procent en slechts 37 procent van de jongste Britten staat erachter. In de afgelopen tien jaar is die verdeling, naast een forse daling bij de laatste groep, weinig veranderd.

Volgens de enquête zijn slechts drie leden van de koninklijke familie populairder dan Charles. Bijna driekwart van de Britten heeft een goede indruk van kroonprins William (74 procent). Op de tweede plaats, gesteund door 73 procent van de Britten, staat prinses Anne, de 73-jarige zus van de koning. Kort op Anne volgt Williams vrouw prinses Kate (41), met 72 procent aan positieve reacties.

Helemaal onderaan de lijst staat prins Andrew (63), de jongste broer van Charles. Wel 88 procent van de Britten hebben een slechte indruk van hem, na zijn betrokkenheid in de rechtszaak van Jeffrey Epstein. Prins Harry (38) en zijn vrouw, hertogin Meghan (42), hebben ook meer tegenstanders dan voorstanders, met respectievelijk 63 procent en 68 procent van de Britten die hen negatief beoordelen.